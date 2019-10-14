佔旺女村長涉暴動　醫生證她先天腦部異常

自稱「旺角佔領區女村長」的「鳩嗚團」女常客畢慧芬，於2016年旺角暴亂事件中涉嫌參與掘磚和將紙皮拋入火堆，她被控兩項暴動罪，早前被裁定表證成立。案件本於今日(14日)在區院進行結案陳詞，惟辯方申請重開辯方案情，以傳召兒科專科醫生解釋被告醫療報告的內容，獲法庭批准。其後，控辯雙方已傳畢證人，案件押後至11月7日裁決。

辯方傳召廣華醫院兒科醫生出庭，指被告2003至2012年斷斷續續在醫院就診，最後一次就診在2013年。從有關報告顯示，被告先天性腦部有異常發展情況，有機會影響智能等。

醫生續指被告雖入讀主流學校，但其專注力及行為出現問題，且與一般專注力不足兒童有別，用藥亦未見有改善。被告故在2008年時進行智能評估，顯示被告在言語方面屬有限度智能；而非言語方面，即以視覺、環境分析或推敲等的能力則屬輕度智障。醫生認為被告不能集中處理事項，「可能做緊啲嘢，浮遊咗，發緊白日夢」。

法官關注被告參加某種活動時，能否對於參與有認知，醫生表示被告當下會知道。法官又問被告對掟磚一事能否理解對錯，醫生回應指被告對於有關畫面應能理解，「好似小學生咁，簡單對錯有能力分到嘅」。

對於被告掘磚，他人掟磚的因果關係理解方面，醫生指若沒有言語向被告解釋清楚，被告理解時會有障礙，「單靠睇，佢作出嘅判斷比較弱」，並只靠視覺來推敲等，被告難以想到十步之後的後果，被告當年在推理、組織等有關的項目測試則為弱項，就着理解事件發展順序等則較低分。