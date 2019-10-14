荃灣石棺藏屍案開審　將傳召關鍵女證人「小草」

2016年3月在荃灣工廈發生的石棺藏屍案，三名男子被控一項謀殺罪，案件今日(14日)在高院開審。控方宣讀開案陳詞指，案件因金錢瓜葛而起，三名被告曾商討殺害死者計劃，又曾到觀塘海濱「踩線」視察是否適合打劫死者，惟他們最終在肇事工廈單位行兇。

此外，三名被告報稱是犯罪組織「There」成員，不過無證據顯示「There」確有從事犯罪活動，而他們期望在殺死死者後可獲得3000萬美元(約2.3億港元)獎金。

三被告依次是29歲曾祥欣、24歲劉錫豪及26歲張善恒，他們被控於或約於2016年3月4日，謀殺28歲男子張萬里。控方透露三名被告均有別名，分別「阿T」、「阿豪」及「阿K」，死者叫「阿J」。死者生前曾在財務公司及電訊公司工作，事發時無業，他與首被告相識8年，二人有金錢瓜葛。

控方指案中亦有一名關鍵女證人，即別名「小草」的何菱瑜。何在2014年佔領行動中認識首被告曾祥欣，案發時她與三被告同住在案發的荃灣灰窰角街「DAN6」工廈單位，她以月薪8000港元擔任首被告的秘書。

根據何菱瑜證供，案發日出事前，首被告及第三被告在肇事單位內上網搜尋殺人地點，次被告將哥羅芳倒在一條黑色女裝內褲。何在單位閣樓睡覺期間，聽到一把不認識的聲音與次被告以粗口互罵，那把不認識的聲音大叫「唔好玩啦，會死人架」，之後何便聽到類似有人被掩口的「嗚嗚」聲。

首被告本來留在閣樓，但第三被告叫首被告落樓幫手，及後首被告多次上落閣樓與客廳，何見到首被告拿出針筒及樽，將相信是酒精的液體抽入針筒。後來何從首被告口中得知，他們殺了死者。

控方指，三名被告事後曾商討如何處理屍體，包括將死者放入垃圾袋、替死者放血，有人亦提議將死者放入衣櫃搬走。有閉路電視亦影到，首被告及第三被告在事發前後進出大廈，將繩、膠袋、手推車、木板及混凝土等物資帶回單位。

何在事發後一度離開單位，她出門時見廁所門關上，至2016年3月6日她重回單位，已見客廳擺放了一大塊混凝土。她問首被告為何開大冷氣，首被告稱想讓混凝土方塊盡快風乾，之後數天「石棺」有血水滲出。三名被告嘗試搬走「石棺」，但因升降機超重而不成功。同月10日，三被告帶同何逃往台灣。