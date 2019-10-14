疏忽過路案審至91日被告終獲裁定脫罪　何官押後處理訟費申請

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明，去年1月起審理一宗行人涉嫌疏忽過馬路傳票案，但一直未能審結。案件今日(14日)踏入第91天審訊，何官終裁定尼泊爾籍女被告THAPA KAMALA罪名不成立，雖然審訊日數逾90日，但整個裁決過程不超過20分鐘。

控辯雙方皆表示會向對方申請訟費，辯方要求法庭即時處理，惟控方則要求押後以準備相關法律理據，何官最後將案件押後至12月20日，以聽取雙方就申請訟費的陳詞。

何官裁決時率先分析被告的證供，指其庭上證供與警方口供有不脗合之處，例如一時指自己行得慢，一時說自己趕時間，也無法清楚指出被撞時的士位置。而作為控方證人的的士司機就車速的證供，也與控方專家證人的證供並不一致，故也無法接納其證供是誠實可靠，因此在疑點利益歸於被告下，裁定其傳票罪名不成立。

控方庭外透露，估計會向辯方申索6位數字的訟費，而辯方則表示申索的訟費金額達7位數，並指原本在高級私人會所任保安的被告，由2016年案發至今未復工，現仍須靠拐杖助行及定時覆診，她去年已透過律師入稟高院向涉案的士司機索償，估計金額亦過百萬。