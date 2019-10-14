攜值17萬毒品圖轉運內地　兩台漢澳門被捕

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。 身陷財困的兩名台漢，被台灣販毒集團收買，收取2000美元經柬埔寨帶毒品前往澳門，入境後再轉運內地。兩人在入境澳門時被警方截獲，並搜出420克毒品，黑市價超過17萬港元。

涉案疑犯姓劉，48歲，台灣人，報稱工人；另一疑犯姓許，51歲，台灣人，報稱商人。司警根據警務交流，分析調查確定有台灣販毒團夥前往澳門犯案。直至昨日（13日）中午12時許，於一班柬埔寨往澳門航班發現該兩名可疑男子，並於劉的大腿內側發現4粒以避孕套及膠紙包裹的240克海洛英。涉案的許見同夥被截，馬上逃入廁所丟棄毒品，但離開時仍被截獲。警方最終在廁所起回3粒共重180克的海洛英。

而在調查期間，兩名疑犯供稱因財困被販毒集團收買，本月11日由台灣飛往柬埔寨，接手毒品後昨日飛抵澳門，並等候指示將毒運返內地，若成功作案每人可收取2000美元酬勞，但入境澳門時被司警截獲。二人聲稱首度作案，根據入境紀錄二人近期亦未有前往澳門。警方以販毒罪對疑人落案起訴，移交檢察院跟進。

今次是過去342日第80宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。