石棺藏屍案　控方指首被告曾威嚇「小草」不要報警

2016年3月在荃灣工廈發生的石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪，案件今日(14日)在高院開審。控方開案詞續指，首被告曾祥欣曾威嚇「小草」何菱瑜不要報警，指因她知情不報亦要負上刑責，首被告又聲稱有叔伯為警員，可使何成為被告，加上何的護照由首被告保管，何決定跟隨3名被告逃到台灣。

4月12日3名被告由台灣回港，在香港機場被捕，警誡下他們互相卸責，均否認是主腦。警誡下，首被告承認有幫手處理屍體，但非主謀，主謀是次被告劉錫豪，首被告又稱「小草」最多知情但無份殺人。次被告稱，第三被告張善恒箍住死者打針之後，死者便死去。第三被告則稱，「單嘢係阿豪(次被告)嘅意思」，次被告才是兇手，他只是幫手而已。

控方在宣讀開案詞後，即傳召死者女友郭琪恩作供。郭供稱，她於2009年因在銀行工作而與死者拍拖，其後他們同居於北角健康村。她知道首被告與死者是生意夥伴關係，但不知二人生意詳情。她與死者有置業打算，事發前已物色一個530多萬港元的樓盤，更已落訂金及簽臨時合約。事發當天，死者打算找首被告取回500萬港元的投資本金。

郭憶述案發當天凌晨，死者臨睡前告訴她翌日早上將見工，並會找首被告取回銀行本票。她起床時死者已出門，此後她一直未能聯絡到死者。郭稱她在死者的電腦，憑地圖定位追蹤到死者最後現身荃灣。

2016年3月4日至8日，郭與首被告有數次電話通話，首被告起初稱他於3月4日及3月5日見過死者，但死者取不到本票便離開；後來首被告稱只在3月4日見過死者，又邀請郭親自拿取本票，但郭未有與首被告見面。郭稱最後一次通電時，首被告說「自己有啲麻煩」，言談間不止一次叫她不要報警，但當時郭已報警。