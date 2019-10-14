律政司入稟申禁制令　禁止破壞警察及紀律部隊宿舍

律政司今天(14日)較早時入稟高等法院，要求禁止任何人士佔據全港各區的警察宿舍與紀律部隊宿舍外圍道路，同時禁止任何人企圖阻礙他人進出或路經宿舍，及對宿舍作出破壞。

這次禁制令申請，是以律政司司長作原告名義提出。原告在入稟狀中，列出10個警察已婚宿舍及11個紀律部隊宿舍，表示今次案件是針對有關宿舍及附近道路的滋擾，擅闖私人土地及破壞財產行為所作。

原告要求法庭頒發禁制令，禁止任何人士在上述宿舍外圍的公共道路範圍內，不法及蓄意地阻塞、佔據，試圖阻礙其他人通過有關道路，以及煽動或協助教唆他人這樣做。有關禁令同時包含汽車道路和行人路。

此外，原告亦要求法庭頒令，禁止任何人毀壞上述宿舍的財產，當中包括但不限於其門戶、窗戶、外牆、閉路電視鏡頭等，而毀壞的方法則包括但不限於塗污、寫字或黏貼字句。

原告亦要求法庭禁止其他人未經原告或宿舍住客許可而進入宿舍範圍、阻礙住客使用宿舍。入稟狀更特別列出，用雷射筆、電筒等向宿舍發射光線、令人視物能力降低或不適，都在禁止之列。除禁令外，原告亦要求違反命令者作出金錢賠償。