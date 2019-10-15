修例風波：女生失蹤前與白衣人同𨋢畫面疑刪走　黑暴學生狂毀知專

曾參與反修例活動的十五歲少女陳彥霖，上月失蹤後被發現浮屍海面，死因惹坊間揣測。網上有人號召昨到她生前就讀的香港知專設計學院獻花悼念，數百人在校內靜坐，要求校方公開她失蹤當日的天眼片段，但校方播放兩段片後被質疑曾剪接，要求播放「一刀不剪」的片段，否則會把行動升級。一批蒙面人傍晚在校內大肆破壞，打爆玻璃門及閉路電視。

昨早九時許，數十名穿黑衣及戴口罩的人士於學院內聚集，他們在一張長椅上擺放鮮花及燃點元寶蠟燭，地上鋪有寫上「奠」字的黑布，並用蠟燭砌成「RIP」字樣。職業訓練局青年學院（國際課程）院長郭龍基中午到場與學生對話，最初指需就公開閉路電視片段一事諮詢法律意見，又指要尊重死者家人意願，其後在學生施壓下，終播出兩段閉路電視片段。

第一段片段可見陳彥霖經過停車場，有學生發現她經過停車場外一刻的畫面，有一秒時間停頓及回放，質疑校方曾進行剪輯；至校方播放第二段片時，當畫面播至陳彥霖準備離開升降機時，片段卻停播，令學生十分不滿，齊齊離場到室外的設計大道抗議。現場有逾六百人包圍學院副院長梁興邦，梁否認曾剪輯閉路電視片段，但學生不信。

至傍晚六時許，一批蒙面人在校園內大肆破壞，玻璃被打破，碎片散落一地，他們又在外牆以黑色油漆噴上「枉為人師」及「CCTV」等字句。校內警鐘其後響起，有灑水系統被破壞，不斷噴水，有數名消防員到場，該批蒙面人其後四散。另外，網上其後流出懷疑是被刪剪的畫面，片段可見陳彥霖搭乘校內升降機時，一名白衣男子進入升降機，未知是否與案件有關。

約卅名城市大學學生昨晨在校內集會及遊行，杯葛校方隨機抽籤、只與四十名學生對話一小時的閉門會議，學生手持標語並遊行至會議地點，要求與校長郭位公開對話。城大指基於安全理由取消會議，並譴責有人包圍會場、破壞公物。而郭位原定受邀在本周六到台灣大學出席通識教育論壇，但郭位以太忙及香港事情太複雜為由取消到台大。