兩折誘租置屋戶購單位　或可揀高津貼遷出　自選地區

港府有意使用「超吸引」津貼去利誘租置計劃屋邨的出租單位住戶遷離，讓房屋委員會將原單位出售。消息指，房委會正研究加快推售現有三十九個租置屋邨內仍未售出的約四萬個單位，包括以市價的兩至三折吸引現居租戶購入所住單位，或以高額搬遷津貼、自由選擇調遷地區等誘因，吸引無意購入原住單位租戶遷離。不過，居民會否購入原住已超過十五年樓齡單位成疑，而年老租戶或未能負擔樓價，搬遷至其他地區亦會不適應，不會接受房委會「一廂情願」的做法，繼續租住原公屋單位。

港府於一九九八年首次推出租置計劃，正是配合當年提出讓全港七成人自置居所的目標，讓公屋租戶僅用市值的三至四成價錢購買原居住單位，其後金融風暴令樓價下跌，租置計劃於二○○五年至○六年推出第六期後擱置。

消息人士指，房委會會研究推出以市價兩至三折優惠方案，吸引現有租戶購入原單位，另外亦會提供難以抗拒的誘因，例如搬遷津貼、讓他們選擇調遷的地區等，吸引無意買入單位的住戶搬遷。若有租戶遷出或自然流失，有關單位將會撥入至每年的綠置居計劃中，向合資格人士出售，預料每年可回收一千至二千個單位。

立法會議員尹兆堅直指對消息感失望，認為是「整色整水」及「半桶水」施政。尹批評消息指的租置計劃，未有透過收緊轉售限制，解決現時租置單位淪為炒賣工具的現象，將樓齡達十五年的公屋單位出售，達致讓市民置業安居為目標。另外，即使以現時「兩、三成市價」出售予現有單位租戶，住戶亦未必負擔得起，加上樓宇比當初推出時亦已再老化了十多年，對有意購買貨尾單位的住戶不公平。

尹又重申，今次租置計劃仍未解決淪為炒賣工具的問題，他要求當局引入較長的轉售年期，如限制最少十年以上及只可售予公屋居民，才可達致分割市場的目的，而他亦反對將租置計劃貨尾放於綠置居的計劃內，認為會引起訊息混亂。議員柯創盛亦批評計劃難令居民達到安居樂業的目標，他指較年老的租戶或未能負擔樓價購回單位，搬遷至其他地區亦會未能適應；他建議港府重啟租置計劃時間表，將計劃擴大至其他屋邨才能令更多人受惠。