價低者得重量不重質　智庫籲舉辦符合學生需要內地交流團

政府一直大力資助學生參與內地交流團，但有智庫調查發現，不少內地交流團重量不重質，主辦單位亦以價低者得方式投得交流團項目，導遊質素及行程內容與期望不符。專家認為，學校可以多參與有主題或校本交流團，確保交流團成效，令資助運用得宜。

教育局投放學生內地交流計劃的預算，由十年前的一千二百萬港元，增至本學年的一億二千萬港元，增幅達十倍，參與學生人數逾四十萬。

一個智庫在去年十一至十二月期間向全港學校發問卷，獲二百五十五名曾負責學生內地交流計劃的教師回應。調查問到教師對內地交流團的期望及結果，若十分為滿分，受訪教師對內地交流團的「相關行政工作方便(如減輕教師行政工作)」的期望程度有八點〇五分，認同程度只有六點一一分，落差達一點九四分，為眾多項目中落差最大。其次是「帶交流團的人有足夠培訓」，期望程度有八點一六分，認同程度只有六點七七分，落差亦達一點三九分。

調查機構又檢視教育局提供的交流團標書，發現不少標書只要求導遊穿着整潔、頭髮整齊及髮色自然，沒有與教學質素或交流內容有關。該智庫研究員馮智政表示，在「價低者得」概念下，投標者可能為訂出較低價錢而使用較次等服務，影響質素。

智庫董事戴希立建議，學校可以向優質教育基金、所屬辦學團體等申請資助，舉辦更多符合學生需要的主題式或校本交流團，提升成效。該智庫董事暨行政總裁馮可強認為，內地交流團是一定要有，相信新一份施政報告亦會繼續加強相關資助，但重點是如何提升質素，故認為政府在增撥資源時，亦應進行諮詢。