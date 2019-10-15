東方日報A1：黑暴恐怖升級　兩處檢79汽油彈

反修例示威持續，暴力不斷升級，警方首次發現以手提電話控制的遙控土製炸彈，當防暴警察清理路障時，炸彈在旁邊的花槽爆炸。警方形容，炸彈裝置與世界各地恐怖襲擊類同，意圖殺死現場警務人員，一定會盡全力調查，將兇徒緝捕歸案；另外，警方昨一日內在龍翔道及沙田檢獲近八十支汽油彈，初步不排除疑有人針對紀律部隊宿舍；而警方因應近日有人專門襲擊警務人員，繼派發伸縮警棍後，今日將向合資格休班警員派發胡椒噴劑。

警務處副處長（行動）鄧炳強說，在過去周末，暴徒暴行充分顯示出他們是罪犯，針對警察、無辜市民、商店作出破壞襲擊行為，他感到非常憤怒；暴徒瘋狂破壞城市，襲擊市民和警務人員，全港多區廣泛長時間持續有大量暴動罪行發生，他形容為暴亂情況，尤其是針對警務人員暴力行為愈來愈過分，出發點是「攞命」。

鄧表示，警方首次發現用手提電話控制的遙控土製炸彈，在警車不足兩米距離外爆炸。他指，製造土製炸彈極度危險，炸彈殺傷力可以好大，會傷及現場所有無辜市民，對於這些不負責任的兇殘行為，警方一定會盡全力調查，將兇徒緝捕歸案。他又說，事件反映暴徒針對警員的行為愈來愈激烈，前日下午有警員在觀塘處理刑事毀壞案件時，被暴徒近距離用利器襲擊頸部，這是可以致命的襲擊。

爆炸品處理課警司李展超進一步指出，前晚八時許在彌敦道和快富街交界路中央的花槽發生爆炸案，示威者之前設下路障，當防暴警察清理路障時，旁邊的花槽發生爆炸，裝置與世界各地恐怖襲擊類同，意圖殺死、嚴重傷害現場警務人員。但他又說，炸彈威力不太大，附近警員無受傷。

此外，昨晨九時，有市民在龍翔道近馬仔坑遊樂場一處草地發現一箱可疑物品，於是報警。警員到場視察，發現草地上一個紙皮箱，內有五十九支懷疑汽油彈及兩支懷疑化學物品，警員隨即將其檢走作進一步檢驗，初步不排除有人針對黃大仙紀律部隊宿舍，惟該批汽油彈的來源及確實用途有待進一步調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

沙田源禾路沙田公園職員昨日下午四時在小食亭附近一處草坡，發現一批懷疑汽油彈，於是報警求助，警方接報到場檢獲二十支懷疑汽油彈，消防亦到場了解，警方正調查汽油彈來源及用途。

因應警務人員成為襲擊目標，警方繼上月十日向休班警員派發一萬支伸縮警棍後，今日起將會向合資格休班警員派發胡椒噴劑，以作防衞之用。警方發出內部通告，表示經由警務處助理處長批准，相關安排會擴展至攜帶胡椒噴劑，而休班警務人員如使用胡椒噴劑，需向直屬上司匯報，分區指揮官亦會因應相關情況作出評估，並撰寫報告。警方回應指，鑑於示威者暴力程度升級，警方認為有需要為休班警員添置適當裝備。

而由上周五至本周日，警方共拘捕二百零一人，包括一百四十六名男子和五十五名女子，年齡介乎十四至六十二歲，涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面等，令反修例示威總拘捕人數增至近二千六百人。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：