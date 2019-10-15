探射燈：泊位爭崩頭　易撞船埋火患

本港避風塘及避風碇泊處均採用先到先得的形式，開放予本地所有類別的船隻使用，惟近年遊樂船隻的數量持續上升，有團體反映海上泊位供不應求，或會對海上安全造成風險。

根據海事處資料，預計本港遊樂船隻的避風泊位面積需求，在2014年至2030年間將大幅上升55%至逾300公頃。東網過去曾揭發，因避風塘及遊艇會泊位不足，西貢白沙灣和早禾坑淪為遊艇停泊的黑點。

西貢遊艇協會創會會長張溢良表示，海上泊位不足，導致漁船和遊艇「爭位」，增加船隻碰撞機會；同時船隻距離過近也會在火警時加速火勢蔓延。張又稱曾向政府反映情況，惟泊位不足的問題一直沒有改善。張希望，政府能增加泊位數量，並且將避風塘劃分遊艇及漁船區，改善現時情況。

海事處回覆指，截至去年底，本港領牌遊樂船隻數目為10160隻；據該處最新評估，預計現時直至2030年的全港避風泊位面積的整體供應，足夠應付本地船隻需求。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！