探射燈：專家倡漁船自添裝備　減失火危機

漁船上一旦發生火警，勢必一發不可收拾，滅火設備必不可少。消防專家指漁船有別於陸上建築物，規定消防裝置相對較簡單，遠洋漁船的消防設備亦會有所不同，而進入秋季，呼籲船家要小心火種，避免火警。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯指，一般漁船只會配備滅火筒作為消防裝置，漁船有別於建築物，不會有防火門及消防喉轆等設備，而遠洋漁船會多一項消防裝置，就是於船隻的天花位置裝設類似花灑頭的設備，若發生火警，消防裝置會釋出二氧化碳或氣體滅火藥劑，氣態類似水蒸氣狀，然後經由花灑頭噴出，迅速與空氣混合，撲熄火勢。黃解釋因為遠洋船載油量較多，一旦着火，火勢必更大及更長時間，需額外配合其他消防設備。

黃指，現時不少艇家已搬上岸居住，減少艇上煮食及「裝香拜神」的情況，但由於仍有不少捕魚作業的漁船，船上煮食無可避免，而本港已踏入秋季，風高物燥，他建議船家小心火種，避免火警。

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