探射燈：消防懶改善　難救火燒連環船

上星期內，柴灣及筲箕灣避風塘先後發生火警，東網記者日前巡視多個避風塘，卻發現不少未有於岸上設置滅火裝置，船隻更是「船貼船」，有漁船上放置多罐石油氣，相當「惹火」。有漁民團體批評消防處的防火宣傳和教育工作不足；立法會議員更直指本港海域防火資源嚴重匱乏，若同時發生多宗火警，滅火輪恐難以應付。

銅鑼灣和三家村避風塘岸邊設有多個消防栓，惟曾於2012和2013年發生火警的屯門避風塘沿岸則沒有任何消防裝置。有停泊近岸的漁船擺放多罐石油氣，船上漁民表示，因有滅火筒，不擔心火警危機。至於香港仔、筲箕灣避風塘和柴灣避風碇泊處，有不少漁船和小艇停泊，部分更是「船貼船」，但沿岸未有加設消防裝置，任何防火宣傳亦沒有。

2015年筲箕灣避風塘的「火燒連環船」事故，消防處滅火輪花近半句鐘才到場撲火，火勢已波及10艘船隻。事隔4年，海上滅火設備未見大改善。本港8艘滅火輪其中2艘為後備滅火輪，主要在其他滅火輪維修時作替代船隻；另一艘只負責青衣及馬灣附近水域的油庫、運油輪停泊處及船塢等，並不服務避風塘和海灣範圍。而海上火警的召達時間亦相應增加，消防處資料顯示，駐守北角的滅火輪到達鹽田仔避風塘需時45分鐘；而駐守屯門的滅火輪到達大澳更需時46分鐘。

「10年前話要喺附近加滅火輪，到依家都未有！」西貢遊艇協會創會會長張溢良表示，西貢白沙灣及清水灣一帶雖有大量船隻停泊，但過去曾要求在附近增設滅火輪，當局卻不了了之，一旦發生火警，只靠北角的滅火輪拯救，是「遠水不能救近火」。

新界漁民聯誼會理事長黃容根認為，政府的防火宣傳教育不足，漁民容易鬆懈。「消防船隻嘅數量同配備係完全滯後。」立法會漁農界議員何俊賢指，新界東和新界西水域的滅火輪數量不足以應付需要，且前往救火的船程遠，一旦滅火輪出現故障，或有多於1宗海上火警恐延誤救援。他建議消防處於火警高峰期，加派消防快艇巡邏和駐守。

消防處回覆指，今年至今共發生4宗避風塘火警，為加強海上消防，每年漁船停泊高峰期，會調派兩艘消防快艇在屯門避風塘與筲箕灣避風塘就近候命；並定期進行防火活動。處方亦正購置1艘快速救援船及1艘大型滅火輪派駐於西貢水域，料分別於2021年及2022年投入服務。

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