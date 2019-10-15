Dr.東：每日飲少1杯汽水或純果汁　糖尿病風險降1成

勿以為飲鮮榨果汁或代糖飲品，就一定健康過飲汽水，其實一樣致肥兼容易患上糖尿病。美國哈佛大學一項最新研究發現，無論是飲純果汁、汽水還是代糖碳酸飲料，同樣增加患上二型糖尿病風險。不過，只要肯每日將上述其中1杯飲品替換成咖啡、茶或水，患二型糖尿病風險可最多減少10%，長遠亦有助減少患慢性疾病及早死風險。

過去已有不少研究證實汽水有害無益，其所含的糖分之多，令罹患二型糖尿病的風險隨之增高。勿以為鮮榨果汁就較健康，今年初由美國埃默里大學和康奈爾大學合作的研究已發現，每天飲用340毫升的天然果汁，早死風險會增加達兩成四，比相同分量汽水的死亡風險更高，因為純果汁含有更多糖分，1杯或已超出每日人體建議的攝取上限。

哈佛大學日前發表一份最新研究，進一步證實這個結論。研究人員分析近20萬人的健康資料，並追蹤他們逾20年，了解他們的飲食方式與患病風險。結果發現，連續四年每日都飲1杯約120毫升的汽水或純果汁的人，未年4年內患二型糖尿病的風險增加達16%。勿以為替換了低糖汽水或代糖飲料就較健康，研究證實這兩類飲品更危險，罹患二型糖尿病機率比起一般汽水更高，風險增加18%。

要減低患病風險非難事，研究指出，只要將每日其中1杯汽水或純果汁替換成咖啡、茶或水，患二型糖尿病的風險可降低2%至10%，替換的分量愈多，患病風險愈低。研究學者指出，這些高糖分或代糖飲品，均會增加出現肥胖、心血管疾病的風險，亦會擾亂身體的胰島素阻抗，令患糖尿病風險上升。要減低患病風險，最好就是減少糖分攝取。

根據衞生署調查，本地每10個人就有1個人患上糖尿病，當中接近一半患者並不知自己患病，更有超過兩成人是在40歲前發病。衞生防護中心在2015年一項行為風險因素調查發現，本港有36%人每日飲1罐汽水或以上，但高達63%市民體能活動不足，增加肥胖及患二型糖尿病的風險。

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