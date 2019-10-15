網民熱話：停車靠聽聲？私家車泵把「硬撼」欄杆

私家車司機停車時，疑無留意路邊欄杆，結果泵把被撞至凹陷。（互聯網）

「嘟」一聲長響，泊車感應器提醒司機要停車，卻不時對每個司機都奏效。近日有司機懷疑掉頭時，無遮無擋下撞及欄杆，導致車尾泵把凹陷，有網民就嘲笑司機褪車並非靠視覺，而是聽覺。

網民Anthony To在Facebook群組「馬路的事討論區」上載多張照片，照片中一架白色私家車「打斜」停泊在路邊，車尾泵把陷入欄杆，壓出一個凹位，而私家車車身則裝有泊車感應器。貼文中指，當時司機退後時，疑依賴感應器而「聽聲停車」，結果車尾撞及欄杆。

有網民揶揄司機在空曠環境仍然撞車，是匪夷所思，質疑司機「每停一次車換一次泵把？」亦有人懷疑司機停車「無拉手掣」出事。不過有人根據現場環境分析，認為欄杆放置亦有問題，「條柱咁矮又凸咗出嚟，真係好陰人」。

網民有話說：

Ian Ian Li：不怕，防撞欄是用來撞的

Kęñjï Čhëūñg：最緊要個人冇事

Dominic Lau：熱水加廁所泵拉一拉，搞掂啦

Benz Lok：Bumper係消耗品

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