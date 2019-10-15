消委會：無線充電器價格與功效不掛鈎　同分樣本差逾450元

無線充電技術的應用日益廣泛，不僅靈活易用，部分更可同時為多個智能裝置充電，減省使用充電器、充電線及電源插座的數目。

消委會測試15款無線充電器，發現具無線充電標準Qi認證的價格普遍較高，但部分的充電速度及充電後的反應不及Qi兼容的樣本，並指出消費者不應只以價格選購產品。

測試發現最昂貴(548港元)並具Qi認證的樣本，與售價最便宜(90港元)的Qi兼容樣本，表現一樣平平，只獲3.5分，證明獲得認證與效能沒有必然關係。

此外，樣本的充電速度相當懸殊，「thecoopidea」表現較差，需約281至331分鐘。而表現較佳的「Monocozzi」、「Miniso」 及「Verbatim」則需157至158分鐘，兩者速度相差近80%及逾1倍。

消委會建議，無線充電器及智能裝置的代理商應該在產品網頁或說明書內標示所採用的Qi版本、內置線圈位置及最佳充電位置，以達致較佳充電功能。此外，智能裝置亦應標示建議的無線充電功率，從而令消費者更方便地選購合適的無線充電器。