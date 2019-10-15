消委會：4款兒童汽車安全椅正面撞擊保護力弱　

香港於2015至2018年間，乘坐私家車發生交通意外而受傷的兒童人數超過700人。消委會檢視了7個牌子共18款兒童汽車安全座椅，發現樣本的安全表現十分懸殊，有4款的正面撞擊保護能力較弱，最低評分的1款僅獲1.5分；有2款在側面撞擊測試的表現也令人失望，只獲2.5分，有待改良。消委會指政府就強制在私家車上使用兒童安全座椅的立法修例工作緩慢，促請政府加快修例步伐。

消委會測試18款在香港有售或將會推售的型號，適用年齡由初生至約12歲，售價由1900港元至8800港元不等，相差超過3倍半。所有樣本都聲稱符合聯合國規例ECE R44/04(9款)或 ECE R129(9款)。

是次評審項目包括正面及側面撞擊、安全設計、使用方便程度、舒適程度及有害物質測試。整體評分方面，最貴的樣本(約8800港元)僅獲3分，最便宜的(約1900港元)獲4分。

在正面撞擊測試中，4款樣本的保護能力較弱，僅獲2.5分或以下。其中1款未能穩妥固定兒童假人於座位上，令兒童假人的上半身及頭部向前移動幅度較大，增加意外時兒童頭部撞向車內硬物的風險，僅得1.5分。至於側面撞擊測試中，2款樣本的保護能力較弱，僅獲2.5分。

測試評估安全帶及護頭頭墊的設計、座椅能否配合兒童體形調校，及能否牢固地安裝在汽車內，發現4款樣本表現一般，僅獲3.5或以下的評分。其中1款不支援ISOFIX安裝，只可用汽車安全帶安裝在汽車座位上，穩固度較低，獲3分。

部分兒童汽車安全座椅測試表現：

5分保護能力最佳：「Peg-Pérego」Primo Viaggio i-Size、「Maxi-Cosi」CabrioFix

2.5分保護能力較弱：「ChiccoAround」 U i-Size、「Chicco」Cosmos、「Joie」Every Stage FX、「Peg-Pérego」Viaggio 1-2-3 Via

1.5分樣本中表現最差：「Chicco」Cosmos