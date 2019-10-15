消委會：牙醫服務投訴飆21%　杜牙根埋單貴1倍

消委會今年首9個月收到共67宗涉及牙醫服務的投訴，按年升約21%。其中，有投訴人花費逾萬港元訂製假牙，但卻不合用，結果刮傷口腔；亦有投訴人接受杜牙根治療，最後「埋單」比當初報價貴一倍。

投訴人B因為牙痛，前往某私家醫院轄下的牙科中心接受杜牙根治療，牙醫報價約8000港元，但手術期間，牙醫稱中心的儀器不足，餘下手術程序需轉到同集團的私家醫院完成。投訴人B接納，交5234元牙髓治療費及應診費，中心職員表示餘款將由醫院直接收取。

投訴人B到達醫院應診後，由同一位牙醫完成餘下治療，期間牙醫建議增加拍攝X光片，投訴人同意。但埋單時，醫院新增帳單顯示治療費為8000元，包括牙髓治療6000港元及牙冠 2000港元，投訴人B驚訝新舊帳單總數高於報價，經理論後該醫院同意只收取4800港元。但2個月後，該醫院致電投訴人追討餘款3200港元，更聲稱若不付清欠款就入稟小額錢債審裁處。投訴人B覺得該醫院收費混亂，遂向消委會投訴，經調停後，該醫院同意豁免追收餘額。

另一名投訴人C於牙醫診所訂造一套上下顎假牙，牙醫報價11,000港元。其後，投訴人C兩次到診所覆診及調校牙托，領取假牙當日試用時沒有感到不妥，並付清全數。但投訴人C持續戴該假牙數日後，感到牙肉痛楚，脷底疑被下顎假牙刮損，上顎假牙亦令其兩邊牙肉受損並長痱滋，難以進食。投訴人C向診所反映，經過5次調整仍未能改善情況，投訴人C只好放棄戴假牙，並向消委會投訴，最終該診所安排回收假牙及退款。