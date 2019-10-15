立法會內會選正副主席　13泛民1建制議員獲提名

立法會內務委員會今早(15日)召開特別會議，選出正副主席，會議甫開始，議員莫乃光問及內會主席李慧琼有關9小時會議有否安排午飯時間，李相信主持選舉的成員會按照過往慣例的做法，她期望12時半午飯，2時半再開會。

其後李慧琼獲提名為內會主席候選人，內會交由副主席郭榮鏗主持，郭榮鏗決定午飯時間由12時半至2時半。陳志全就質疑若郭也將成為候選人，是否應決定會議時間。郭就指希望完成提名程序再決定，不過其後他表明無意角逐主席職務。

公民黨陳淑莊關注明天(16日)立法會復會的保安安排，及政府有否回應內會的要求，郭榮鏗認同時間緊迫，昨天(14日)曾與李慧琼會見政務司司長張建宗，當時有提及警暴問題，亦要求張及相關官員到內會，他引述張答允，正安排時間。

截至目前為止，有13名民主派及1名建制派獲提名為主席候選人，公民黨楊岳橋曾經提名多名建制派人士，包括陳振英、馬逢國、廖長江，全部都不接受提名，楊又多次讚揚建制派議員，被質疑等同拉票，郭榮鏗試圖制止。

其後，李慧琼質疑是否應在提名候選人期間討論明天保安安排，認為應在辯論環節討論，建制派召集人廖長江指，立法會保安是大會主席帶領行管會處理，內會正副主席是當然成員，行管會決定後向立法會通報，內會在保安上無角色，認為毋須越俎代庖。

郭榮鏗澄清，內會正副主席是行管會當然委員，警方進入立法會大樓，秘書處會通知大主席及內會正副主席。