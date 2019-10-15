扮海關逼賣方提供調音匙　琴行東主判80小時社服令

琴行東主購買二手豎琴時，因賣方不提供一條價值200港元的豎琴調音匙，東主就訛稱是海關關員，並威嚇要控告賣方代表違反《商品說明條例》，最終獲得調音匙。被告早前承認勒索罪及假冒公職人員罪，今日(15日)在西九龍裁判法院，被判80小時社會服務令，以及賠償200港元。

辯方律師求情指，被告李偉健(33歲)的感化報告及社會服務令報告結果均正面，另因所犯的事非人身傷害，指被告冒認海關人員並非必要，被告態度坦誠，願意賠償。李教琴維生10多年，需於周末教琴，執行社會服務令上或有困難，故建議法官判以低於80小時社會服務令，或作其他方式的判刑。

法官判刑時指冒充公務員向對方施壓，以獲得期望的財物，雖然物件價值不高，但認為案情嚴重，且服務令不一定在周末執行，故判被告80小時社會服務令，並賠償200港元。

案情指旺角一間音樂學校女東主區閔舒，去年12月代表其學生(賣方)出售涉案豎琴，被告後來與區商定價錢，同意以1.25萬港元購買，並支付3000港元訂金，至今年1月16日，被告到音樂學校取豎琴，繳餘款後被告問及交易是否包括一條調音匙，區表示賣方未有提供，期間被告冒充海關人員施壓，事後女事主向海關及廉政公署投訴，揭發他屬冒充。