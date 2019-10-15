環團不滿超市濫派平口袋　斥環保署疏於巡查

超市濫派平口袋情況嚴重，環保團體「綠領行動」於7月至9月期間，到訪6個地區包括荃灣、元朗、大埔、灣仔、九龍塘及藍田，共20間大型連鎖超市進行平口袋派發調查，合共累積81.5小時觀察時數，紀錄6112個平口袋使用狀況，發現有近30%平口袋被違法使用，包括平口袋未付費而被市民直接領取離開，或盛載非豁免貨品(如預先包裝餅乾或室溫飲品)等。

調查又發現，超市免費派平口袋及零監察情況氾濫，20間觀察的超市中有15間超市於蔬果部放置一至兩卷平口袋，讓顧客任取，其中一間超市更擺放多達6卷；有19間超市的收銀員不論顧客是否需要，都主動將未入袋的豁免貨品裝入平口袋，造成額外浪費；8間有自助收費處的超市，當中6間都放有平口袋供顧客隨意取用。

在超市監察方面，有11間超市未有展示告示牌提醒顧客膠袋收費條例，全部20間店舖均無職員監察顧客取袋。調查期間，環團觀察到即使有超市職員在旁，有顧客仍「狂抽」多個平口袋，沒裝入貨品就離開，職員未有阻止。

綠領行動高級公共事務主任王珮芝批評，超市「隻眼開隻眼閉」的管理手法必須加強關注，環保署卻疏於規管，對膠袋徵費的巡查由2015年4至12月的4萬多次，減至去年全年的2萬多次。她促環保署加強執法。