每日一片：考牌仔讓線直出　拒讓司機揶揄「下次努力」

司機在馬路上遇上「學神」時，總發現他們有層出不窮的錯誤。近日有司機就遇上一名正進行駕駛考試的「考牌仔」，對方在讓線未留意交通狀況便駛出馬路。雖然網民認為「考牌仔」難免「肥佬」收場，不過認為目擊司機見「考牌仔」出現反加速前進的行徑更加可惡，在網民圍攻下，目擊司機最終現身反駁。

現場是沙田香港駕駛學院對出，事發於昨日(14日)上午11時。車Cam片所見，正拍攝的事主駛至上址， 一架掛上駕駛考試牌的私家車正從左邊出現，期間懷疑對方未留意遠處有車輛駛至，繼續緩緩駛出，事主見狀，突然加速前進，至靠近考牌車輛才停下。事主事後貼文稱：「下次再努力，畀心機！」

不少網民認為考牌仔「肥硬」，但更多人將焦點放在事主的行徑上，「你又X街嘅，衝埋去」、「你依家個牌都係考返嚟嘅啫」、「使唔使去到咁盡？」「遇到你真係慘」。不過亦有網民站在事主一邊，「讓唔讓都好，佢都衰梗」。在網民圍攻下，事主終現身反駁，「可能香港改咗法例，正線係要讓小路？」對於被指加速，事主更直認不諱，「我就係有同理心，先要搞佢，今次放過佢，佢考到，馬路上就會多一個危險駕駛者！」