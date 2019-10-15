修例風波：知專女生最新片段曝光　與白衣男無接觸

曾參與反修例活動的15歲青年學院女學生陳彥霖上月失蹤後被發現浮屍海面，死因惹坊間揣測。香港知專設計學院昨(14日)公開片段，卻遭學生質疑曾刪剪，並大肆破壞校園，今日職業訓練局(VTC)再公開一段閉路電視影片，片長51秒，記錄了陳彥霖乘搭電梯的整段過程。

片段顯示的拍攝時間由今年9月19日下午5時50分40秒開始，陳當時步入電梯，按動按鈕前往某樓層，當時電梯外有數人經過，陳當時身穿黑色吊帶背心、黑色直紋間條褲及黑鞋。大約28秒後，電梯門再次打開，一名穿白衫、黑鞋和黑鞋，體形較肥胖的男子步入電梯，陳退至接近電梯門的右邊站立，白衫男站於接近電梯門的左邊，期間兩人並無交流。

至當日下午5時51分27秒，電梯門打開，陳以正常步速行出電梯，並往右轉，陳走出電梯的同時，白衫男曾上前行了一小步，並按動電梯按鈕，當時電梯門仍未關上。

陳彥霖的風波未平息，一批知專設計學院學生今日繼續在校園內聚集及靜坐，要求校方交出完整的閉路電視片段，他們設置祭壇並上香，祈求死者安息。