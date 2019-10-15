修例風波：3男棍毆國難五金負責人　店舖今午如常營業

多次在遊行示威現場附近售賣頭盔、眼罩及防毒面罩等物品的「國難五金」，昨晚(14日)10時許，在Facebook專頁發表貼文，指其負責人李政熙於深水埗長沙灣道127號地下的門市外吸煙時，突遭3名蒙面男子襲擊，現場地上遺下一支長約3呎的木棍。貼文又指，國難五金決定門市於今日(15日)下午2時開門營業，表示「歡迎各位恩客及仇家衝擊」，又指「任何成功申請並獲得612基金幫助的所有恩客，可以優惠價購入各式各樣產品。」

李政熙今午接受記者訪問指，事發前他於店外吸煙及講電話，期間有3名戴外科口罩、年約20餘歲的男子掩至，其中2名兇徒身高約1.7米，另一人身高約1.8米，身材較瘦削，其中有人向他投擲一支辣椒水，繼而用木棍扑向他的頭部。3人不發一言，逞兇後隨即逃去。

李續指，遇襲後傷勢並無大礙，直言「我隻貓都大力過佢啦」，形容3人「唔係打開交」，懷疑有人希望他參選區議會，因此向他襲擊。李又稱，案發後約一小時，警方派出3輛警車到場，指接獲他遇襲的消息，惟他其後向警員表示毋須立案調查，並指遇襲後會如常開舖營業。