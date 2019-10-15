患睡眠性交症財務經理脫非禮罪　官駁回控方重審案件申請

一名財務規劃經理涉非禮一名舊同學，稱患有罕見「睡眠性交症」的他起初被判入獄5個月，高院其後判其上訴得直，撤銷定罪。律政司在判決後向原訟庭提交書面申請，要求重審案件。法官今(15日)頒發書面判決，駁回控方申請。

法官表示，本案唯一爭議，是辯方提出的睡眠性交症辯解是否屬實，如說法屬實或可能屬實，上訴人便應無罪。控方指本案性質嚴重，爭議簡單，因此重審符合公眾利益。不過法官認為，如果裁判官對辯方證供給予適當比重，唯一可能的結論只會是判上訴人罪名不成立。因此法官拒絕控方重審的要求。

另外，上訴人得直後，要求由控方支付他原審和上訴的訟費；不過控方認為雖然上訴人獲脫罪，但其上訴和原審訟費都不應由控方支付。上訴人指他一開始已把睡眠性交症的辯解提出來，並無自招罪嫌。而控方就指高院並不是因為確信上訴人有此症而判他脫罪。法官最終下令，上訴人原審和上訴的訟費均要由控方負責。

案情透露，上訴人范栢康被指在2016年7月9日晚，和4男4女中學舊同學在某酒店房間搞送別派對，眾人喝酒嬉戲至翌日凌晨。至翌日上午，女事主感到有人摸她，之後試圖摟抱和吻她。事隔一星期後，她用WhatsApp質問上訴人及報警。