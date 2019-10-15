劏房每呎租價高過私樓　社協促推租津及租管

施政報告明日(16日)公布，消息指政府正研究發放租金津貼，但不考慮重推租務管制。香港社區組織協會認為，愈來愈多人居於劏房，但公屋供不應求，在欠缺租管情況下，劏房呎價比私樓高。社協直指政府建屋同時，亦應透過其他方法，如推行租金津貼或租管等方案紓緩劏房市民壓力。

該會於2018年11月至2019年2月期間，訪問107戶居於深水埗區唐樓劏房租戶，並紀錄他們於2017年及2018年11和12月的租金情況。

調查發現，受訪家庭居住單位租金中位數是3000港元，過去兩年平均被加租300港元，當中近80%受訪者指曾被加租，而一次性加租最高金額為850港元。所有受訪者均認為提供租金津貼有助減輕壓力。

吳女士本來一家五口居於深水埗一面積約200呎劏房，租金於兩年間由7500港元升至8000港元，不想捱貴租的吳一個月前搬到葵芳一租金較便宜單位，但面積相對細，影響小朋友溫習，且要節衣縮食：「以前食飯，依家就食粥㗎啦。」

裝修散工鄧先生一家4口亦擠在深水埗不足100呎的劏房，他指業主每年加租，月租4500港元令他負擔很大，加上廁所廚房共處一室，非常不便：「想去廁所就要叫煮緊飯嘅老婆出嚟。」已輪候公屋7年的他慨嘆如業主再加租便只好另覓處所，期望政府能助紓困境。