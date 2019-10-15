涉把五星旗掟入水池　21歲仔認貪玩犯案求輕判

有示威者上月在沙田涉嫌損毀五星旗，並將五星旗掟入水池和城門河，一名21歲男子事後被拘捕。該案今午(15日)在沙田法院再訊，被告羅敏聰承認侮辱國旗罪，裁判官指本案控罪嚴重，觸犯者有機會判處即時監禁，但考慮被告個人背景後，決定將案件押後至10月29日，在索取感化及社會服務令報告始判刑，被告獲准保釋。

案情指，今年9月22日，包括被告在內的大批示威者響應社交媒體號召，到沙田新城市廣場集會表達不滿。及後行動升級，當日下午3時，有蒙面示威者將一幅五星旗由沙田大會堂旗杆拆下，有人把五星旗噴黑，被告等人又將五星旗由新城市廣場3樓掉到廣場與大會堂之間地面。

之後，被告等人將五星旗掉入一架垃圾手推車，然後將手推車推落沙田公園水池，有示威者再從水池將五星旗拾起掉落城門河。被告事發當晚被捕，警誡下承認貪玩犯案。

辯方求情透露，被告中六畢業後投身社會，事發後轉做冷氣技工學徒，而事件對被告及家人造成困擾，他父母除撰寫求情信，今日亦有到法庭旁聽支持，被告昔日兩名老師亦寫求情信，被告亦已向老師表示知道自己做錯。辯方又指，被告僅21歲，過往無案底，希望法庭考慮判罰款。