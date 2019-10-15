雲南警連破3毒案拘1人　繳逾40公斤冰毒市值1.6億港元

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。雲南警方周二（15日）公布，上月底連續5日於臨滄邊境一帶，破獲3宗毒品案，當中檢獲逾40公斤冰毒，市值1.6億港元，拘捕一名男子。

警方於上月24日至28日期間連破毒品案。臨滄管理支隊先在24日下午時分，於邊境某路段截查時，在一輛電單車上發現4樽呈液態狀的冰毒，重達逾20.8公斤；同日凌晨則於某路段開展公開查緝時，繳獲26包冰毒，重達20.03公斤。

警方搜查隊至28日清晨時分再收到舉報，指一名男子在邊境一帶形迹可疑，遂派員調查。警方最終在該男子行李中發現4箱香煙，其中內藏4塊鴉片磚，毒品重達約48公斤，該名男子當場被捕。

今次是過去343日第81宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。