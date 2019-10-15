兩青年涉藏汽油彈被控　庭上投訴遭警插贓嫁禍

多區周日(13日)發生警民衝突，兩名青年被指在荃灣華都中心外涉嫌藏有汽油彈及打火機等物品，各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今(15日)在沙田法院提堂。二人暫毋須答辯，案件押後至12月10日，等候警方進一步調查後再訊。二人申請保釋被拒，需還押懲教看管，他們並透過律師向法庭作出投訴，指稱警員在成功制服他們後仍對他們拳打腳踢，又指遭警員插贓嫁禍。

兩名被告分別是19歲大學生容俊熙及26歲工程師冼家權。容被控於在荃灣華都中心一樓58號舖外，無合法權限或辯解在公眾地方攜有攻擊性武器，即兩支汽油彈、一把錘子、四個打火機及一把剪刀。

冼被控於同日同地點，無合法權限或辯解在公眾地方攜有攻擊性武器，即一支汽油彈、一個丫叉、一些金屬珠、一個打火機及一把剪刀。

控方反對兩被告保釋，並指警方需時調查及檢示他們有否涉及非法集結等其他控罪；辯方 則提出各以1萬港元為兩被告申請保釋，但申請被裁判官拒絕。

此外，辯方在庭上投訴警員在成功制服兩名被告後，仍對他們拳打腳踢，不論是拘捕現場或警署，他們都遭毆打。庭上所見，次被告臉上多處均需貼上膠布。

辯方又指，兩名被告遭警員插贓嫁禍，首被告被捕時雙手被索帶綁在身後，有警員將樽類物件按在他手上；次被告則稱他的背囊根本沒有汽油彈。裁判官將辯方的投訴，記錄在案。