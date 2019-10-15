政Whats噏：何君堯鬧毛孟靜「食慣洋腸」　被逐出會議室

立法會內不能使用不當言詞，議員毛孟靜今日(15日)在內會批評何君堯的言論冒犯不是律師的議員，何君堯反駁指「己不自侮，別人焉能侮之，食慣洋腸嗰啲人佢可能自己侮辱自己，係咪呀？」頓時引起民主派議員起哄，批評何君堯涉及性別歧視、性騷擾、種類歧視。何最終被裁定言論極具冒犯性及侮辱性，被逐出會議室。

何君堯發言後曾離開會議廳，主持內會的副主席郭榮鏗休會十分鐘，要求何回來處理事件。恢復會議後，毛孟靜指出自己是兩子之母，認為何言論涉及性騷擾。民主黨林卓廷認為何極度冒犯女性，批評他是人渣，鄭松泰則要求何解釋洋腸的意思。

何君堯反駁時質疑議員為何認為洋腸是侮辱，是否字典中有提及，指大家平日也會叫譚文豪為「飛機豪」，反駁是否有字典稱洋腸具冒犯性。陳志全及鄭松泰就叫何君堯上網搜尋，鄭更斥何「你吔屎啦」。何重申，不認為自己的言論與性或種族有關，再問毛「食唔食臘腸」，又認為郭榮鏗應處理鄭松泰叫他「吔屎」及林卓廷稱他為「人渣」的言論。

郭表明，何的言論極度冒犯性及侮辱性，何其後拒絕收回言論而被逐出會議室。鄭其後表示，屎有做肥料價值，「屎都唔應該畀佢食」，因而收回言論，但林卓廷就拒絕收回「人渣」的言論，表明認為何君堯是「第一人渣」，為免主席難做，自己決定今日不回來。