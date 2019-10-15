中二生涉向旺角警署掟燃燒彈　官稱欠嚴厲管教拒其保釋

一名中二學生及一名玻璃幕牆工人涉嫌於昨日(14日)向旺角警署投擲燃燒彈，被控企圖縱火及管有攻擊性武器罪，今(15日)在九龍城裁判法院提堂。2人毋須答辯，裁判官把案件押後至12月10日。中二生不准保釋，玻璃幕牆工人則因仍留院獲准延後上庭。

控罪指，被告黃臨福(16歲)及林小雄(20歲)於今年10月14日，在旺角警署外無合法辯解而企圖用火損壞旺角警署。黃另被控於同日在其住址內管有攻擊性武器，即用啤酒瓶製成的3個燃燒瓶，意圖將其作非法用途使用。

控方反對被告保釋，指兩人控罪嚴重，首被告在警誡下招認因仇視政府才犯案，次被告則招認因受威嚇指示才犯案，閉路電視亦拍攝到兩被告犯案。

裁判官表示，不放心讓首被告保釋，指他缺乏有紀律的管教方式，故拒絕其保釋，而次被告的招認反映他在孤獨情況下易受外來壓力影響，他今天也沒有家人到法庭支持他，故對他的保釋有保留，惟次被告因頭部受傷，准臨時送院治療，故法庭暫未作保釋決定。

辯方投訴，首被告曾被警方恫嚇會打死他，又被迫唱「願榮光歸警察」，又投訴警方針對其越南籍身份，說警察和裁判官都憎恨越南人，肯定會重判他。警方亦在沒有搜查令和屋主同意下，強行搜查其住址。