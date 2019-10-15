修例風波：保安閘遭質疑不安全　港鐵強調不會駁電　

港鐵加設的保安閘被質疑接駁電源後有安全風險。

港鐵多個車站在修例風波中被破壞，港鐵今晚(15日)發通告澄清坊間多項不實指控。當中有人指車站內部分標示為受破壞設施仍運作正常，質疑港鐵誇大受損程度。港鐵回應稱，部分設施包括八達通增值機、扶手電梯等表面上看似未受破壞，其實有零件受損，未能穩定運作，故在設施上貼上未能使用告示，待復修及相關測試完成後，將盡快恢復服務。

至於最近於個別車站出入口加設保安閘，加強車站關閉後保安，但有指保安閘接駁電源後有安全問題。港鐵重申，有關設備不會接駁電源，車站會依據指示以人手拉開及收起。供應商已就安全閘設計及應用向公司提交安全報告，港鐵亦已將新增設備通報政府部門。

對於有人質疑警方出現在已關閉車站，港鐵重申港鐵網絡治安是由鐵路警區負責，當有任何涉及治安的事件都會交由警方處理。若警方接獲情報，得知個別車站或有機會受到攻擊，或會因應情況派員前往車站執勤。

另外，由於近期暴力破壞升級，港鐵指雖已靈活調配不同設備或零件作維修，惟部分與票務設施有關零件已耗盡，未能替換，現離全部零件運抵還需一段時間。