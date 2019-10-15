交通費補貼比例及資助上限擬加碼　料政府明日公布

公共交通費用補貼計劃或上調補貼比例及資助上限！據知，原定明年檢討計劃的交通補貼將會提早調整執行細節，包括將補貼比例由現時25%提升至30%或更高，同時提高300港元資助上限，詳情預計於明日(16日)發表施政報告內公布。不過，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，政府應將領取補貼門檻、即首400港元降低一半，讓更多市民受惠。

「交補」今年元旦正式實施，市民使用八達通卡繳付符合資格交通工具的車資，每月相關支出滿400港元後，超出金額可獲政府補貼當中25%，每月補貼上限300港元。根據政府提交立法會資料，計劃於今年首3個月的資助總額共4.8億港元，期間每個月都接近200萬名市民受惠，人均可獲補貼金額大約70港元。

政府原定於計劃推行滿一年後檢討，但陳恒鑌表示，聽聞有消息指政府打算提早檢討，並在明日公布細節，包括將現時的補貼比例提高，可能達3成或以上，並將300港元補貼上限提高。他認同相關調整方向，並指現時大多數人領取的補貼金額約70港元，對減輕市民的公共交通費負擔效用有限，若然提高補貼比例及補貼上限，可紓緩基層市民生活壓力。

陳又認為，政府應該將領取補貼門檻調低，例如由現時400港元降至200港元，此舉有助一些交通費支出較少的市民亦能受惠，例如家庭主婦，以減輕基層家庭的經濟壓力。他又建議政府考慮將補貼額上限倍增至600港元，讓偏遠地區的市民受惠。

另外，現時紅色小巴路線需經過審批才能加入該計劃，令部分搭紅色小巴市民得不到補貼。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，全港約1000輛紅色小巴中只有約100輛加入了該計劃，參與率偏低。

張又稱，現時「長者及殘疾人士兩元乘車優惠計劃」都沒有紅色小巴路線參與，他認為政府參考「公共交通費用補貼計劃」的審批方式，放寬讓紅色小巴參與「長者及殘疾人士兩元乘車優惠計劃」，由於營辦商能於該優惠計劃中得益，相信能夠吸引更多紅色小巴司機同時參與該兩個計劃。