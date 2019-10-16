修例風波：警發現土製炸彈屬高性能炸藥　身處10米範圍可致命

反修例示威不斷升級，警務人員更成為針對目標，警方周日(13日)在旺角發現以手提電話控制的遙控土製炸彈，屬高性能炸藥，若當時警員身處炸彈的10米範圍，已性命不保。警方爆炸品處理課解構指，該炸彈原材料成分可於坊間購買，從爆炸碎片估計，材料成分約有50克至100克，估計形狀並非特別龐大顯眼，警方已向前線警員發出內部工作指示，一旦發現炸彈裝置時需小心處理，以免有任何傷亡發生。

警方爆炸品處理課高級警司馬偉德表示，該種土製炸彈不論成分和威力均屬於自製的高性能炸藥的類別，爆炸有效範圍約有10米，當時防暴警員在彌敦道和快富街附近清理示威者路障的工作，突然警員後方花槽發生爆炸，幸未有人員受傷。他又指，世界各地恐怖襲擊亦有曾出現類似炸彈裝置，估計今次發現的炸彈，是意圖殺死或嚴重傷害現場的警務人員；有關案件現正調查中，包括調查炸彈成分、材料來源和製作地點等，而案件內容和調查進度暫不便公開。

警方爆炸品處理課警司李展超表示，現場有同事身處炸彈位置外15米距離，但仍感受到爆炸衝擊力的震動，以及聽到巨響，「越站近該爆炸裝置，受到傷害就越大，身體會受到嚴重受傷，甚至會死亡。」由於該炸彈當時藏於花槽內，難以發現蹤迹，而且爆炸時的力量亦被花槽的石屎吸收，因此未有造成重大損害。

李指出，由於該土製炸彈裝置以手提電話遙距操控，因此引爆者即使身處極遠地方，亦可能隨時進行引爆程序。警方表示，遙距控制的土屬炸彈以往都有曾發現，既有以手提電話操控爆炸，亦有利用傳呼機發動的爆炸裝置。警方又認為，並非一般人能製造有關炸彈，必需具備化學混合和改裝電子裝置等相關知識。

對於今次發現的炸彈，是否與今年七月警方發現大批烈性炸藥TATP（三過氧化三丙酮）有關，馬偉德表示，案件仍在調查階段。警方呼籲市民日後若發現可疑物品，切勿觸碰，應立即致電警方求助。