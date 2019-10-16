交通意外疑受屈　事主邀盧覺強覓真相脫罪

有駕駛者去年尾在西貢捲入一宗交通意外紛爭，今年初到警署錄口供時，雖多次表明意外涉及另一輛涉案電單車「爬頭」，但警員疑以「車CAM」片段無此證明為由，沒有寫進口供紙。該名溫姓駕駛者其後遭懷疑不小心駕駛，溫不甘受屈，向有「港版神探伽利略」之稱的工程師盧覺強求助，在盧以物理知識證明電單車「爬頭」後，溫終成功脫罪，她質疑警員處理錄口供不公。

溫小姐去年11月初駕車駛離其西貢井頭村住所，車輛駛至村口與西沙路交界時，她雖先停車，並打算右轉出大路，但大路當時有兩輛私家車左轉入小路。當大路的第二輛車有三分之一車身轉入小路時，後方卻突然有電單車「爬頭」，並迎頭撞向溫的座駕。事後，溫小姐將其座駕的前後「車CAM」影片交予警方作證據。

然而，今年1月底，溫小姐獨自到新界南總區警察總部錄口供，她多次向負責警員表明涉案電單車曾「爬頭」，但對方稱其提供的「車CAM」影片未能佐證此事，拒絕寫進口供紙。溫小姐稱，口供紙其後被「作文」，指溫看見大路有兩輛車打燈示意會左轉，但她無想過當中的第二輛車會突然開車，並同時開車右轉，故釀成意外。

事後，溫小姐被要求在口供紙簽名作實，她擔心不簽名便無法離開警署而照做，溫說：「我當時無得揀……肉隨砧板上咁，我好後悔冇搵律師陪錄口供。」簽署時，她發現上有「有理由懷疑其不小心駕駛」，「其有權保持緘默」，以及「其所言會作為呈堂證供」等字眼及內容，溫說錄口供時警員並未向她講過這些內容。

溫小姐其後找盧覺強幫忙，由於「後車CAM」影到轉入小路的第二輛車的型號，憑該型號的車身長度，車輛駛過所需時間，計算出該車轉入小路的時速，再以機械繪圖及物理學原因，「回帶」般計算出該車、溫小姐的座駕及涉案電單車在事發前的移動軌迹，證明涉案電單車曾經「爬頭」。再者，案件審訊時，電單車司機自認「爬頭」，溫小姐最終獲判無罪。

溫小姐批評涉事警員「懶做」，但不考慮投訴，「投訴都無用，又係閉門調查，自己人實幫返自己人。」大律師龔靜儀表示，警員錄口供時應將與提供口供人士的對答如實紀錄，若警員自行「創作」口供，可能已涉及防礙司法公正。警方回覆表示，對每宗個案均會審慎考慮所有證據，並根據事主及目撃證人提供的資料跟進調查，以認真及專業的態度處理。