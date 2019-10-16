南岸賣十三第酒店權益套現救亡

南岸集團(前稱十三集團)周二(15日)公布，已訂立一項協議，內容有關出售實益擁有旗下澳門路環十三第酒店、並有銀行借款約29.42億元及應計利息之負債的附屬公司之40%權益(並預期將簽訂有關出售額外10%權益之另一項協議)，總代價最高為7.5億元。

南岸股份周二停牌，以待刊發上述出售事項及相關交易之公布。

中譽集團周二晚公布，計劃斥1.5億元收購該附屬公司一成權益。

南岸早於今年1月已經披露，與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對十三第酒店的實益擁有公司進行潛在投資。該諒解備忘錄原本於4月4日屆滿，其後延期超過廿次。

按原先公告，一旦達成正式協議，所得款項將不會超過15億元，並將用於削減與發展十三第酒店有關的目標公司債務。及至八月，南岸曾刊通告，指或向一名主要股東的聯繫人出售十三第酒店實益擁有公司的60%權益，連同其相關銀行借款約29.42億元及應計利息，涉及代價12億元。

事實上，南岸截至今年3月底止一年錄得虧損按年擴大2.72倍至58.48億元，並且為連續六年虧損，累蝕超過77億元。該公司於上一財政年度要為酒店分部下資產帳面值作出近47億元減值，原因是沒有就十三第酒店任何博彩業務與特許經銷商或分特許經銷商(作為營運商)訂立任何正式協議，經考慮市況後，已於業務計劃時預備大幅下調入住率及客房價格，以及預測收入。

業績通告還顯示，3月底時南岸銀行結餘及現金只有2.27億元，但一年內到期之銀行及其他借款卻多達41.19億元。此外，該公司六月底時披露出售24輛勞斯萊斯幻影型號加長版汽車，套現2,400萬元償還銀行貸款，每輛平均售價僅100萬元，較公司2014年平均每輛入貨價低逾80%。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，南岸上一財年虧損「好誇張」，以其財政緊絀，未來要進一步出售資產和業務「減磅」的機會較大，「要賣未必賣唔到，但作價可能會更低」。他續稱，澳門旅遊業前景實屬一般，原因是經濟下滑之際，本港社會動盪恐削弱旅客訪澳意欲，因此十三第酒店營運前景也不容樂觀。