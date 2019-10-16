佔領行動後　最低工資不減反增

法定最低工資水平出現凍結或下調絕非杞人憂天。翻查紀錄，一四年最低工資檢討時正爆發違法佔領行動，惟佔領行動僅得七十九日，受影響地區主要集中在金鐘及旺角一帶，故當年勞資雙方仍同意上調最低工資水平百分之八點三。不過，是次反修例風波持續逾一百廿日仍未完結，且受影響範圍遍及全港，加上中美貿易戰夾擊，相信是次檢討向上調的空間將愈來愈少。

本港能實施最低工資全賴勞工界過往長期爭取，多個工會早在廿多年前不停地踢爆多個低薪行業，包括清潔、保安及快餐店職員的工資過低，時薪僅十多元，甚至不足十元，根本難以維生，要求政府就最低工資立法。不過，港府卻只願在○六年推出試驗性質的工資保障運動，邀清潔及保安行業僱主自願參與，其後因成效不彰，遭勞工界狂轟，港府終跪低同意立法。

政府於○九年宣布成立臨時最低工資委員會，以防止工資過低、減少低薪職位流失，和維持本港整體經濟發展及競爭力等各關鍵層面取得適當平衡的前提下，讓勞資雙方就最低工資水平進行討論。一○年立法會通過《最低工資條例》，委員會亦就水平達成共識，同意首個最低工資水平定於廿八元的齊頭水平。

不過，最低工資水平齊頭僅維持四年，在一四年檢討時，資方雖接納上調水平的建議，卻出現「五角」的調整，由原本的卅元加至卅二元五角，被勞工界炮轟是刻意侮辱打工仔，而時至今日，最低工資水平仍未能回復齊頭水平。