東方日報A1：商界嘆經營困難　勞工界憂低薪僱員失保障

反修例風暴掀起裁員減薪潮，法定最低工資恐首次凍結或下調。持續逾四個月的示威浪潮已令本港經濟陷入技術性衰退的邊緣，多個行業的打工仔更被迫凍薪、放無薪假，甚至失去飯碗，惟原來其影響更會蔓延至保障基層工人薪酬過低的法定最低工資檢討。最低工資委員會主席王沛詩亦指，現時香港經濟情況嚴峻，檢討最低工資水平時會密切留意整體經濟狀況及勞工市場情況，又明言檢討「並無規定一定上、落或打橫」，意味第五次調整或出現凍結或下調。商界形容目前經營困難，難預計衝突對最低工資的影響。勞工界認為，現時最低工資水平追不上僱員生活水平，如凍薪或減薪只會令低薪僱員失去保障。

本港首個法定最低工資水平在一一年五月生效，每兩年檢討一次，由當年的廿八元，經過四次調整，加至今年五月一日的卅七元五角，而最近一次增幅達百分之八點七屬歷來最高（見表）。為籌備檢討工作，低資會上月中諮詢低薪行業組織意見，以了解近期上調最低工資的意見。

王昨與傳媒茶敍時指出，最低工資增幅百分之八點七跑贏同期通脹升幅，今年五月至今運作暢順，整體失業率維持低水平，低薪僱員每月收入較一一年實施最低工資前累積上升六成，今年六至八月的總就業人數較實施最低工資前增了卅二萬人，其中八成、即廿六萬人是女性，反映更多人被吸引投入勞動市場。

不過，理想的經濟數據均僅屬今年上半年，王指，受反修例風波與中美貿易戰等不明朗因素的夾擊，委員均對本港的經濟前景感到擔心和顧慮，會密切關注經濟狀況，檢討及制訂新最低工資水平時會參考整體經濟狀況、勞工市場情況、競爭力及社會共融等指標。

對於財政司司長陳茂波早前指如今年七至九月經濟持續錄得負增長，技術上香港進入衰退，加上建造業宣布凍薪，會否令最低工資水平出現首次向下時，王承認任何調整方向都有可能，強調該會的檢討並無規定工資上調、下調抑或凍結，永遠有意見要求提高最低工資水平，亦有意見不要加太多甚至要求凍結，指經濟有周期。按照相關法例，委員會明年底前將向行政長官及行政會議提交檢討報告，如獲接納及獲立法會通過，二○二一年五月生效。

身兼香港餐飲聯會協會會長的商界委員陳永安指，反修例衝突對餐飲及零售業影響之大始料不及，現距離制訂最低工資水平尚有一年多時間，期望衝突早日平息，社會回復正軌。另一委員工聯會副會長梁頌恩希望停工停薪的旅遊、酒店等行業僱員可早日復工。勞聯文職人員總會理事吳慧儀指，勞工界本要求首個最低工資水平是卅三元及「一年一檢」，以貼近市況，惟最終結果卻是相距甚遠，令水平一再滯後，又指檢討不應只考慮經濟因素，還須包含社會共融因素及低薪僱員，故不支持凍結或下調最低工資。

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