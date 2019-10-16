政府擬就窺淫罪立法　期望明年7月立法會會期結束前通過

律政司多年來「貪就手」引用被稱為「萬能Key」的 「不誠實取用電腦」罪提出檢控，惟早前被終審法院廢武功，裁定該罪並不涵蓋犯案者使用自己電腦和智能手機犯案，令在私人地方偷拍行為無法受到監管。政府擬參考法律改革委員會提出的建議，展開訂立「窺淫罪」的立法程序，會先進行公眾諮詢，期望於明年7月立法會會期結束前通過。

法改會今年5月曾發表報告，建議政府訂立「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」兩項罪行，並向政府提交建議，政府經研究認為可取，今日(16日)公布的《施政報告》將會提出，政府將展開訂立「窺淫罪」的立法程序，並會盡快展開諮詢工作，期望於明年7月立法會會期結束前通過，以堵塞法例的「空窗期」。

法改會在報告中表示，從社會大眾了解到有急切需要訂立「窺淫罪」及「未經同意下拍攝裙底罪」，故特別迅速地在完成餘下工作前先發表報告書，認為對社會有裨益，建議制訂的「窺淫罪」，是針對未經同意下、為了性目的而對另一人進行觀察或視像記錄，如以照片、錄影帶或數碼影像形式的行為刑事化，認為該類行為嚴重侵犯另一人的性自主權。