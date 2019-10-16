探射燈：預防勝於治療　50歲主動檢查

隨着年紀漸長，出現眼疾的概率亦會愈高，市民應做好預防。

隨着年紀漸長，出現眼疾的概率亦會愈高，若未有做好預防，或會錯失治療機會而導致失明。有眼疾病人組織認為，年過半百的市民應主動為眼睛檢查，而近親有嚴重眼疾病史的，亦可考慮接受基因檢測，盡早找出病因及早治療。

根據世界衞生組織的統計，全球80%失明人士為50歲以上，預計直至明年，失明人口將增至7600萬人，而75%眼疾個案都是因為得不到適當治療而失明。香港視網膜病變協會社會政策小組組長譚世鴻指，香港常見的眼疾包括白內障、青光眼、黃斑點疾病及糖尿上眼等，多數於50歲或以上人士病發，故建議市民及早做檢查，提早治療。

譚亦指，罕見眼疾如他所患的視網膜退化病變，是一種遺傳病，建議市民留意家族是否有成員患有相關眼疾，可及早檢查找出是否有相關疾病基因。他指，有病人組織正邀請他進行基因檢測，看能否透過該方式找出眼疾的原因，有助研究其他病例，為潛在患者提供多一個預防方法。

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