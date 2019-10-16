修例風波：港鐵各線及輕鐵今晚10時收車 輕鐵仍有3條線改道

港鐵周三（16日）清晨宣布，所有重鐵車站今天將會投入服務，所有鐵路線列車服務維持正常。然而由於被嚴重破壞的設施需繼續復修，個別車站亦有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線（機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵：

-輕鐵各路線今天維持行駛，班次為15至20分鐘一班。

-705、751、751P線在天水圍區改道行駛。

-751線在屯門區不停友愛站。

機場快綫：

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

-港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上10時後的服務安排，並會適時公布有關詳情。

-香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵重申，會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。