探射燈：公院專科排期慢　眼疾基層憂變盲

眼疾成為社會人口老化的一大隱憂，但公營醫院眼科新症輪候期最長達3年。有年近六旬女士患有血管腫瘤，左眼視野減半，即使跨區求診，等年半仍無音信；九龍中聯網屬重災區，近70歲退休長者患白內障要輪候2年，7歲兒童視網膜不平亦要等1年才可見醫生。眼科專科醫生擔心輪候期長致病情惡化，關注團體批評政府對問題久無良策，促大力發展基層醫療。

「因為睇唔到，試過錯手斬咗落隻手到。」年近六旬的蘇銀崧在2、3年前發現左眼有血管腫瘤，現時已脹大如波子大小，她在廚房工作，左眼一半以上被腫瘤掩蓋，嚴重影響生活及工作。因生活拮据，居於深水埗的她未有考慮到私家醫院做手術，惟被評估為非緊急個案，「問過廣華（醫院）、明愛（醫院）都差唔多要等3年，所以我專登跨區去等。」她輪候香港仔葛量洪醫院已1年半，卻只獲通知下年11月才可見醫生。

眼科專科門診輪候情況嚴峻，葛量洪醫院所屬的港島西聯網已是全港輪候時間最快，最長亦要等上63周。九龍東聯網則為重災區，最長需輪候157周，超過3年；其次為九龍中，隱定新症的輪候時間中位數長達111周，即2年。

年近70歲的黎先生確診患上白內障，居於黃大仙的他曾向公立醫院求醫，但獲回覆最快亦要等兩年後。葉先生的7歲兒子同在輪候九龍城區香港眼科醫院，其子因視網膜不平，影響學習，但需等候1年才可見醫生。

香港眼科醫學院前院長周伯展表示，等候時間長對病人狀況並不理想。「如果個瘤喺眼內出血，會有失明風險。」對於年長人士有白內障與幼童患有視網膜不平，周指延誤治療或會令前者會引起併發症，如青光眼及虹膜炎；後者亦恐導致永久性低視力。他續指眼疾如黃斑病，若錯過了數星期的黃金治療期便有可致永久失明。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，政府應在預防、醫院措施與人手各方面配合來化解危機，如加設周末的應診服務，又應大力發展基層醫療。

醫管局回覆，近年已推行一系列措施紓緩專科門診輪候時間，局方亦透過撥款給聯網推行管理專科門診診所輪候時間的計劃，處理個別聯網及專科的服務輪候時間問題，亦獲政府撥款100億港元成立公私營協作基金，並利用其投資回報發展新的臨床公私營協作計劃。

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