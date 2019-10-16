Dr.東：秋天打邊爐燥熱傷肺　湯底加雪梨可中和熱氣

踏入秋天，不少香港人也喜歡「烚下烚下」！不過，有中醫師認為秋天不是打邊爐的好時機，因為秋天容易受燥邪入侵身體，損害人體津液，而且「肺為嬌臟」，秋燥易傷及人體肺部，造成乾咳、口乾等不適，加上打邊爐會讓人燥熱上火，不適症狀隨時影響生活。他提醒，市民秋季時分宜多吃北杏仁、麥冬、玉竹等，達致滋陰潤燥的作用，而且日常情緒上亦需保持平靜，不宜「燥底」，以預防秋天帶來的不適感。

註冊中醫師吳子杰表示，秋燥可分為溫燥及涼燥，農曆立秋至中秋期間稱為溫燥，而中秋至立冬的一段日子則稱為涼燥。燥屬秋季主氣，這時季節空氣濕度開始下降，由於肺是嬌臟，性質相對脆弱，喜濕而惡燥，而且肺開竅於鼻，而口和咽喉也與肺臟連通，因此燥邪最易經由鼻、口侵襲肺臟。燥邪入肺後，本來用作滋潤養肺的津液會減少，咽喉缺少肺臟的津液來滋養，會導致咽喉瘙癢、乾咳等。

吳指出，秋冬季節確實有不少人喜歡打邊爐，但經常食用令人燥熱上火，容易生痱滋、牙肉腫痛等，部分市民更會選擇以麻辣鍋作為湯底，或在豉油醬料中加入指天椒，這些均加劇人體燥熱，而燥熱患者均較容易出血，例如流鼻血，愛打邊爐人士需要注意。

若是無可避免打邊爐的話，宜選擇芫荽豆腐、番茄薯仔等湯底，或加入雪梨、冬瓜或白蘿蔔等食材中和熱氣。另外，亦不建議大家戶外燒烤，以及經常進食煎炸、辛辣等食物，因會加劇乾燥，要預防受燥氣所傷，最好戒食。

他提到，都市人生活繁忙，特別是年輕人經常捱夜工作，或是生活習慣夜夜笙歌，引致睡眠不足均會讓人燥底，情緒顯得不穩定，燥上加燥，反而應配合早睡早起的良好習慣，並建議日常騰出一些時間進行行山或緩步跑等戶外活動，讓身心靈都得到健康。若上班一族經常出外吃飯，多肉少菜，部分人更會出現煙酒習慣，連「住家湯」都難有時間享用，他建議平日可沖飲甘蔗水、羅漢果水等達致滋潤作用，也可多吃生津潤肺的水果，如雪梨、柿子等，避免因身體不適影響生活。

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