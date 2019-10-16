網民熱話：的士咪錶「掩眼法」 　$10都照呃？　

做生意講求明碼實價，童叟無欺，否則不止砸爛自己招牌，更會影響行業聲譽。近日有乘客就懷疑遇上「黑的」，的士司機以黑色物體遮擋咪錶部分顯示屏，以圖「博大霧」多收車資，結果被乘客當場踢爆，更惹來一眾網民狠批是「業界之恥」。

網民Karman Yu前日（14日）在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布貼文，指當日傍晚約7時半乘搭的士時，發現的士「個錶有塊黑色嘢遮咗半」。事主不以為然，但行車期間卻發現不妥：「聽到嘟嘟嘟嘟撳個錶嘅聲，我望一望個司機睇吓佢做乜，佢就停手」。

貼文續指：「到差不多到時，我親眼望到佢將塊黑色嘢遮住跳錶睇到幾錢個位」，的士司機落車時要求收$38。事主由於覺可疑，要求司機提供單據，對方可能見事敗，於是收起「黑色物體」，而單據亦只顯示$27.4。從短片中可見，的士司機面對事主質詢時諸多推搪，事主最終要求去警署不果，無奈指：「最後畀佢撳走晒證據，印咗張單畀我」。

貼文發出後引起眾怒，狂轟涉事的士司機：「呢啲咁嘅敗類，整臭成個業界」；有自稱同行直言：「告得」；亦有網民大讚事主「小姐，好叻女」；有人估計的士司機「亂撳」的是附加費：「左邊係咪錶正常收費（不能即時人手操作），附加費可以隨時按任何數。」

網民有話說

Man Wong：真心告得入，有相有片

Vivienne Yeung：佢嘅裝飾，好明顯發錢寒

Ted Ho Ho：有齊證據應該唔落車，999直接等警察

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