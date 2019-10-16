修例風波：美眾議院通過涉港法案　華外交部強烈憤慨

美國眾議院當地時間周二（15日）一致通過關於香港的3項法案和決議案，包括最受關注的《香港人權與民主法案》。對此，中國外交部、外交部駐港公署及國務院港澳辦周三（16日）先後回應，均表示強烈憤慨或譴責等，指摘美方顛倒黑白，干預香港事務和中國內政。

外交部發言人耿爽表示，中方對美方執意通過上述法案強烈憤慨和堅決反對，強調香港現時面臨的問題根本不是所謂人權和民主，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治；美方把肆意縱火、打砸商舖、暴力襲警等嚴重罪行稱之為人權和民主問題，屬赤裸裸的雙重標準，將破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心顯露無遺。

耿爽強調，有關法案倘最終通過成法，不僅將損害中方利益、中美關係，也將嚴重損害美國自身利益；中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。他又奉勸美方認清形勢，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

外交部駐港公署刊文指出，美國一些政客罔顧事實，顛倒黑白，公然為反中亂港分子撐腰打氣，肆意踐踏了國際法和國際關係基本準則，再次暴露其強盜嘴臉和霸權本性。同時指摘這些政客居心叵測地破壞香港國際金融、貿易、航運中心地位，坐實了美方一些勢力企圖在港製造「顏色革命」、打「香港牌」，趁火打劫遏制中國發展，其險惡用心昭然若揭。

文章又質問美方哪來的資格和底氣，對一個自由度和法治排名均高於自己的別國地區指手畫腳，並批評美方處理自身示威活動時充分授權、毫不手軟，但對香港社會迫切要求止暴制亂、維護法治的主流民意和強烈呼聲則充耳不聞，「這不是雙重標準又是甚麼？」最後文章正告美方政客，打「香港牌」絕不會得逞，只會搬起石頭砸自己的腳。

港澳辦發言人楊光表示，香港修例風波愈演愈烈與美方或明或暗地支持反中亂港勢力直接相關，又批評美國眾議院和一些政客對暴力分子肆意打砸搶、阻礙交通、向正在運行的地鐵投汽油彈，及製造遙控土製炸彈等行為視而不見，甚至混淆是非，顛倒黑白，無異於助紂為虐，難辭其咎。他最後指，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，勸美方立即終止有關法案的後續審議程序，不要錯上加錯。