修例風波：O記拘37歲地盤工　涉嫌網上煽動他人圍堵政府建築物

由於近月有人於社交平台發放針對警方及政府的虛假消息及指控，部分人聽從虛假消息後會犯案。有組織罪案及三合會調查科聯同網絡安全及科技罪案調查科展開調查，發現有人在9月在自己的社交媒體平台發放針對虛假針對警方的失實指控，並煽惑他人犯案，包括圍堵政府建築物，警方鎖定目標人物並展開深入調查。

警方於今早(16日)7時，在葵涌邨拘捕一名37歲本地男子，涉嫌「煽惑他人作出非法集結」罪，該名男被扣留調查，有關行動仍在進行中，不排除稍後會有更多人被捕。據了解，涉案男子為地盤工人，有人曾向社交媒體向大眾發放虛假消息包括失實指控，以及有被捕人士在拘留期間被虐打致死的內容。警方不太方便透露案中細節，並將會循三個方向調查，包括被捕男子有沒有參與非法活動、有沒有同夥以及有沒有組織活動。警方在被捕男子寓所檢走電腦及手機返署作進一步調查。

有組織罪案及三合會調查科劉雲達總督察表示，在網絡世界上犯案，與真實世界一樣，真實世界的法例可以應用於網絡世界的罪案，他呼籲市民不要心存僥倖，以為在網上犯案可以甩身，警方有信心及有能力緝捕犯案人士。