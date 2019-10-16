施政報告：遇工傷即停職津　搬運工轟弊政落井下石

董女士批評職津不單無法達到雪中送炭的效果，反是落井下石的弊政。(林嘉諾攝)

搬運散工受傷面臨7個月零收入，政府即停「在職家庭津貼」雪上加霜。有劏房戶因家中經濟支柱在今年中因工傷頓失收入，未料連原本領取的數千港元職津亦化為烏有，批評該計劃思慮不周，不單無法達到雪中送炭的效果，反是落井下石的弊政，要求政府將工作及兒童津貼分開，並將在校免費午膳及書簿津貼計劃適用範圍由小學擴展至中學，始能為基層家庭解困送暖。

政府去年4月推出職津，申請人只要符合入息及資產審查，並按其工作時數，獲得不同的工作津貼額，由400至1200港元不等，另加相應的兒童津貼額，由500至1000港元不等。

育有三名子女的董女士以5000港元租住大角咀約150呎劏房，一直靠任職搬運散工丈夫的微簿收入及每月逾4000港元的職津度日。不過，她的丈夫今年6月因腳傷需全面停工，預計需休養至明年1月，更未料會同時失去津貼。

面臨零收入，卻要每月支付租金等生活費，董女士只能慳到盡，例如規定每餐飯只能花50港元以下、到回收商領取日用品等，更指家中蠔油亦是鄰居送贈，「我來香港咁多年都無買過，蠔油好貴」。

雖然囊中羞澀，但董卻未有想過申請綜援，但願戶口內的1.4萬多港元積蓄可渡過難關，希望政府將在校免費午膳及書簿津貼計劃由小學擴展至中學，讓子女能享有較好的膳食。