施政報告：房屋問題無力解決　劏房戶有增無減

港府在過去十年雖稱房屋問題是施政「重中之重」，惟劏房戶的數量卻是有增無減，其中江氏夫婦是典型例子，月花4500港元租住旺角一間90平方呎的劏房，雙人床外只有狹小空間，租金連同水電費佔月入一半，「可以節衣節食節行，但租唔可以唔交」。輪候公屋3年多的他只望盡快上樓，或者獲租金津貼，解決龐大租金壓力。

江先生與太太3年前申請公屋，但至今未有消息，「問過房署起碼要等5年幾，即係仲再等多一倍時間」。為求盡快上樓，他曾經申請特快公屋，即凶宅、近垃圾房亦不成問題，「唔驚啦，有得住好過無得住」，但仍落空。

江先生現時領取傷殘津貼，家庭收入來源來自任美容師的太太。二人去年起開始租住旺角一劏房單位，平台對出不時有老鼠曱甴爬入屋，雖然獨立廚廁有窗口，但臥室無窗口，「不見天不見日，平台經常水浸，上面當平台係垃圾桶，不時掉嘢落嚟」。

面對惡劣居住環境，江先生坦言只能「死頂」，每星期有兩日到社福機構領取免費麵包，閒時執汽水罐及紙皮變賣幫補。他批評政府推出的房屋措施「完全無用」，「過渡房屋住到梗係好，但一百幾十個單位，係都畀等咗6年公屋個啲先，幾時到我哋」。他又指政府即使重推N無津貼，都是用作交租，最迫切是要解決住屋問題。