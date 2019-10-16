施政報告：泛民轟林鄭無資格管香港　建制斥暴力阻礙議會

特首林鄭月娥今早(16日)到立法會宣讀任內第三份施政報告，惟在一眾民主派議員示威下，會議未能順利進行，主席梁君彥宣布休會。民主派會議召集人陳淑莊其後表示，今日是民主派聯合行動，批評林鄭月娥過去4個月躲藏在深淵，直言林鄭是煽動市民上街的源頭，「憑咩講施政報告，憑咩管治香港」。

陳又指，會上用投影器將市民訴求投射在林鄭身上、面上及立法會，並準備擴音器播出過去市民因反修例而面對的困難及痛苦。陳認為，今日已反映林鄭不敢面對市民，連面對議員亦不知所措，故已不適合當特首，不應再苟延殘喘。

自由黨黨魁鍾國斌指，林鄭月娥未能在立法會內宣讀施政報告，是他預料中的「劇本」，他個人對報告沒有任何期望，又稱政治議題必須「政治解決」，不能用社會民生議題取代。

建制派班長廖長江稱立法會議員聆聽林鄭宣讀施政報告是應有的責任，但今天卻有人阻礙會議進行。他指施政報告沒有政治立場，而是關乎民生，亦是香港人的福祉。他認為暴力阻礙議會進行，只會令整個立法會及香港社會不能聆聽施政報告。

立法會議員陳克勤稱泛民議員搗亂是常態，非常可恥。從泛民議員準備的設備包括揚聲器、投影器材可見，他們根本沒有意願讓行政長官宣讀施政報告。他認為明日答問大會亦可能出現同樣情況。