施政報告：主要措施懶人包 一貼睇晒

新一份施政報告以錄製視像形式發表，市民想知重點有啲乜，請留意以下懶人包：

~大幅增加過渡性房屋項目，在未來3年合共提供1萬個單位

~關愛基金低收入家庭「一次過生活津貼」下個年度會先後發放2次

~預售更多正在興建的居屋和綠置居單位，預計2020年有約1.2萬個

~為協助首置人士，放寬可申請最高九成按揭貸款的樓價上限提升至800萬港元；可申請最高八成按揭貸款的樓價上限提升至1000萬港元

~運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地作百分百公營房屋及「首置」和相關設施發展

~2020/21學年起，將學習津貼恒常化，每位學生每年會獲得2500港元學習津貼

~加強課餘託管服務，包括增加2500個豁免全費名額

~全面調高在職家庭津貼金額，增加計劃下與工時掛鈎的住戶津貼16.7%至25%，並把兒童津貼大幅增加40%。

~在未來5年改造全港超過170個康文署轄下的公共遊樂空間

~加快把地區康健中心服務推展到全港18區，預期可於本屆政府任期內在另外6個地區成立康健中心

~為建造業工人推出為期3年的先導計劃，以個案管理模式，為符合條件的工傷僱員私營治療及復康服務

~「公共交通費用補貼計劃」補貼比率由現時超出400港元的每月公共交通開支的四分之一提升至三分之一，並將每月補貼金額上限由300港元提高至400港元

~當屯門至赤鱲角連接路海底隧道通車時，豁免新隧道和青嶼幹線收費，而將軍澳藍田隧道啟用時，亦會豁免新隧道和將軍澳隧道收費